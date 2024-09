Manifestantes em Faro exigem 'uma casa para todos'

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoO movimento Porta a Porta mobilizou hoje em Faro cerca de três dezenas de pessoas que se manifestaram pelo direito à habitação, exigindo"uma casa para todos", numa região com muitos problemas no setor."Hoje estamos aqui numa luta específica para a habitação .

"A verdade é que PS efetivamente esteve lá o tempo suficiente para, pelo menos, tentar resolver este problema e não resolveu e acabou por camuflar um bocado o problema, porque não resolveu o cerne da questão, a própria especulação", disse Ana Tarrafal. Para o movimento Porta a Porta, o Estado não se pode demitir das suas responsabilidades e remeter para a "mão invisível" do mercado a decisão sobre "o direito inalienável a uma habitação", defendendo "políticas públicas" que garantam o aumento do parque público habitacional, uma baixa das taxas de juros nos empréstimosou uma travagem no aumento das rendas.

A manifestação percorreu várias artérias do centro de Faro, assim como aconteceu noutras cidades portuguesas.

Habitação Manifestação Faro Porta A Porta Casa Para Viver

