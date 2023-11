Manifestações no Líbano, Paquistão, Marrocos e Grécia contra bombardeamentos em Gaza

Milhares de pessoas manifestaram-se este domingo no Líbano, Paquistão, Marrocos e Grécia contra os bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza e apelaram à proteção dos palestinianos.

O protesto de apoio à Faixa de Gaza foi organizado pelo movimento islamita palestiniano Hamas e pelo partido sunita Jamaa Islamiya, ligado à Irmandade Muçulmana. Também no Paquistão, milhares de apoiantes do partido radical Jamaat-e-Islami manifestaram-se na capital, Islamabad, contra os bombardeamentos de Israel em Gaza, entoando ‘slogans’ antiamericanos e acusando os Estados Unidos de “apoiarem o agressor”.

No sudoeste do Paquistão, na cidade de Quetta, outro partido religioso, o Jamiat Ulema Islam, organizou também um comício, onde o seu líder, Maulana Fazlur Rehman, manifestou solidariedade e apoio para com os habitantes de Gaza. headtopics.com

“Parem o genocídio em Gaza” e “Fechem o escritório de ligação sionista de Rabat”, foram algumas das palavras de ordem durante esta marcha organizada ao apelo da Frente Marroquina para o Apoio à Palestina e Contra a Normalização, que reúne partidos de esquerda e islamistas.

Já na Grécia, cerca de 5 mil pessoas manifestaram-se pacificamente em Atenas e apelaram ao “fim do massacre dos palestinianos em Gaza”. No sábado, também dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em apoio aos palestinianos em Londres, França e Nova Iorque. headtopics.com

Após o ataque, Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas.

Manifestações no Líbano, Paquistão, Marrocos e Grécia contra bombardeamentos em GazaMilhares de pessoas manifestaram-se hoje no Líbano, Paquistão, Marrocos e Grécia contra os bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza e apelaram à proteção dos palestinianos. Consulte Mais informação ⮕

Manifestações no Líbano, Paquistão, Marrocos e Grécia contra bombardeamentos em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Graves manifestações causam mortos e dezenas de feridos em Nampula e Nacala-PortoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Manifestações pela Palestina multiplicam-se no OcidenteEste domingo estão a decorrer manifestações em Lisboa e no Porto. Os manifestantes pedem o cessar-fogo 'pela paz e pelos direitos do povo palestiniano'. Consulte Mais informação ⮕

De férias em Marrocos, Cláudia Vieira partilha experiência única: 'Absolutamente imperdível passeio d ...Cláudia Vieira, o companheiro e as filhas estão em Marrocos... Consulte Mais informação ⮕

Manifestações em várias cidades da Alemanha contra bombardeamentos em GazaMilhares de pessoas manifestaram-se hoje em várias cidades da Alemanha contra os bombardeamentos israelitas em Gaza, incluindo cerca de 3.000 em Berlim, onde muitos dos protestos tinham sido proibidos até agora por razões de segurança. Consulte Mais informação ⮕