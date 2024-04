Manifestações contra imigração e antifascista autorizadas no Porto

Tanto a manifestação “Menos Imigração, Mais Habitação”, convocada pelo grupo 1143, como o protesto "Contra o Fascismo, Mais e Melhor Habitação", iniciativa da associação Habitação, foram autorizados pela Polícia de Segurança Pública. Uma manifestação contra a imigração e outra antifascista vão decorrer a 350 metros de distância no sábado na baixa do Porto, tendo já sido autorizadas pela Polícia de Segurança Pública.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto afirmou que foi dado parecer positivo à realização das duas manifestações, que serão acompanhadas por agentes de segurança. Também a Câmara do Porto afirmou que foi solicitada avaliação policial ao Comando Metropolitano da PSP do Porto, como acontece em todas as manifestações

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Arranca a campanha de IRS, com mais declarações automáticas e formulários adaptados ao Mais HabitaçãoRendimentos obtidos no ano passado devem ser declarados entre o início de abril e o final de junho. Pode haver surpresas nos reembolsos por causa das mudanças nas taxas de retenção na fonte

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Cidades mais justas, mais saudáveis, mais económicasCidades que privilegiam o automóvel, fazendo tudo para o servir, acabam por incentivar o seu uso, favorecendo a liberdade de quem conduz à custa da liberdade dos outros.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Mais dinheiro, mais jovens nas universidades e mais empregos: António Costa faz balanço positivo de mandatoPrimeiro-ministro cessante falou em conferência de imprensa esta quarta-feira.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

IL arranca legislatura com propostas para revogar “Mais Habitação” e atribuir médico de família a todosA Iniciativa Liberal vai apresentar cinco diplomas, que considera prioritários, no dia em que a nova Assembleia da República toma posse. Três são revogações do pacote 'Mais Habitação' e dois relacionam-se com a saúde

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

IL arranca legislatura com propostas para revogar 'Mais Habitação' e pedir médico de família para todosEntre as novidades, consta um projeto de lei para revogar o direito de preferência do Estado em transações particulares de imóveis de habitação.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

IL arranca legislatura com propostas para revogar “Mais Habitação” e pedir médico de família para todosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »