Mandado de captura internacional emitido contra suspeito de vender pagers ao Hezbollah

Em dois dias seguidos, explosões de ‘pagers’ e ‘walkie-talkies’ provocaram mais de 40 mortes e deixaram mais de 3.500 pessoas feridas no Líbano. O Governo libanês e o Hezbollah acusam Israel de ter cometido os ataques e o mundo teme uma escalada do conflito no Médio Oriente.A polícia norueguesa emitiu esta quinta-feira um mandato de captura internacional para localizar Rinson Jose, suspeito de vender ‘pagers’ ao Hezbollah .

Motjaba Amani submeteu-se na sexta-feira a uma cirurgia ocular bem-sucedida, após ter sido ferido na explosão do seu 'pager' na terça-feira.Hezbollah avisa que ataques com pagers e walkie talkies ultrapassaram"todas as regras, leis e linhas vermelhas" A agência France-Presse tinha dado conta anteriormente de relatos de explosões nos subúrbios sul de Beirute, onde decorriam os funerais de membros do grupo xiita libanês Hezbollah, mortos no dia anterior em incidentes semelhantes com 'pagers'.

