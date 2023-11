Manchester City vence dérbi com 'bis' e assistência de Erling Haaland

A vida, a fama e os vícios de Matthew Perry, o eterno Chandler Bing de FriendsConheça o onze do FC Porto para o jogo com o VizelaSEF foi extinto. Saiba o que muda a partir de hojeO Manchester City voltou este domingo a demonstrar que está 'anos luz' à frente do rival da cidade, o United, com uma vitória sem margem para contestação (3-0), em jogo da Liga inglesa de futebol.

No jogo de este domingo, da 10.ª jornada da 'Premier', Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares no City, e Matheus Nunes não saiu do banco, enquanto no United também estiveram de início os internacionais Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

O 'gigante' norueguês abriu o marcador aos 26 minutos, de grande penalidade, dilatou aos 49, de cabeça, após cruzamento de Bernardo Silva, solicitado por Grealish, e serviu Phil Foden para o 3-0, aos 80. headtopics.com

Em contrapartida, o Manchester City junta-se ao Arsenal na segunda posição, com os mesmos 24 pontos, e a dois do líder Tottenhham. Na 'peugada' dos quatro primeiros está ainda o Aston Villa, que este domingo venceu na receção ao Luton (3-1) e segue em quinto lugar.PortugalAntigo avançado do Sporting já tinha marcado e assistido.Benfica fez atualização do boletim clínico e brasileiro é a novidade.18 milhões de euros foi quanto o Sporting pagou ao Lecce pelo jogador.

Manchester City vence dérbi com `bis` e assistência de Erling HaalandO Manchester City voltou hoje a demonstrar que está ‘anos luz’ à frente do rival da cidade, o United, com uma vitória sem margem para contestação (3-0), em jogo da Liga inglesa de futebol. Consulte Mais informação ⮕

Haaland marca, Bernardo assiste, Guardiola tem razão: City vence United em Old TraffordO City nunca deu hipótese ao United e foi a Old Trafford vencer de forma clara (0-3). Haaland bisou, Bernardo Silva assistiu e Guardiola sublinhou que os red devils ainda não um verdadeiro rival. Consulte Mais informação ⮕

Adeus aos Bob(b)is entre críticas a Guterres e 9000 m2 de arteBobby Charlton. Adeus ao gentleman do Manchester Consulte Mais informação ⮕

Adeus aos Bob(b)is entre críticas a Guterres e 9000 m2 de arteBobby Charlton. Adeus ao gentleman do Manchester Consulte Mais informação ⮕

City derrota United em Old TraffordQuatro internacionais portugueses foram titulares. Consulte Mais informação ⮕

Tottenham foge na liderança em Inglaterra no arranque da décima jornadaEquipa orientada por Ante Postecoglou vence dérbi londrino em Selhurst Park. Consulte Mais informação ⮕