Malato 'chuta' Maria Vieira para canto: 'É para o lado que durmo melhor'

“O Malato só pensa em rapazes e nas pilas dos rapazes! Conheci e trabalhei com centenas de atores e de apresentadores picolhos e eles só falam de homens, de pilas, de sexo, de fama e de dinheiro! Não tem gente mais fútil, mais desinteressante e mais limitada do que os maricas“, atirou. Maria Vieira não se ficou por aqui e deixou um aviso.

ATELEVISAO: Maria Vieira diz que Malato só fala de 'homens, de pilas e de homossexualidade''Estes alegres da TV como o Malato, o Goucha, o Cláudio Ramos, o Herman José, o Baião, o Diogo Infante, a Filomena Cautela e companhia Lda. são pagos para promoverem toda essa m*rda (...) mas o tempo deles está-se a acabar'.

ATELEVISAO: José Alberto Carvalho pede desculpa e Maria Vieira reage: 'Possui a coluna vertebral de uma minhoca''Pediu desculpa ao «traveco» na TVILIXO...'

CMJORNAL: Seis homens matam empregado de bar com duas facadasV&237;tima foi tamb&233;m agredida com bancos, cadeiras, copos e garrafas de vidro.

PUBLICO: Fundação Arpad-Vieira da Silva abre concurso internacional para direcção do museuNovo director ou directora deverá entrar em funções em Fevereiro do próximo ano. Vicente Todolí, Raquel Henriques da Silva e Teresa Gouveia integram o júri que vai apreciar as candidaturas.

RTPNOTICIAS: Vieira da Silva vai abrir concurso internacional para direção do museuA Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva vai abrir a 15 de novembro um concurso público internacional para a escolha do novo diretor/a do museu, em Lisboa, revelou hoje à agência Lusa fonte do conselho de administração.

CMJORNAL: Adepto agredido por grupo de homens após jogo entre Boavista e SportingVítima necessitou de receber tratamento hospitalar.

