Mais um tunisino detido por possível ligação ao ataque na Bélgica que matou dois suecos

pela presumível ligação ao ataque terrorista de 16 de outubro, em Bruxelas, que vitimou dois adeptos de futebol suecos e feriu um terceiro.a possível ligação deste homem, Lamjed K., à arma usada por Abdesalem Lassoued, o tunisino de 45 anos que levou a cabo o ataque na semana passada, noticiou o jornal The Brussels Times.

A arma em causa é uma espingarda semi-automática de fabrico americano, a AR-15, apesar de o terrorista ter com ele na altura outras duas armas.de “homicídio e tentativa de homicídio num contexto terrorista”, bem como de “participação nas atividades de um grupo terrorista”, noticiou a EuroNews.

Depois do ataque em Bruxelas, França também lançou uma investigação anti-terrorista e deteve dois tunisinos em Paris. Os suspeitos vão permanecer em prisão preventiva enquanto decorre a investigação sobre a potencial ligação ao ataque na Bélgica. A Polícia Judiciária portuguesa também está a investigar a passagem do suspeito por Portugal e os contactos estabelecidos.pela polícia no dia a seguir ao ataque. headtopics.com

Vincent Van Quickenborne, ministro da Justiça belga, anunciou na passada sexta-feira que resignaria ao cargo depois de se ter sabido que a Tunísia já tinha pedido a extradição de Lassoued em agosto do ano passado, mas as autoridades belgasPartilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

