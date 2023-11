Mais de uma centena de civis já atravessaram a fronteira de Rafah

Pelo menos 150 pessoas foram transportadas para o Egito pela fronteira de Rafah, em autocarros, avança a BBC. Há cerca de 350 pessoas à espera de verificação dos seus documentos de identidade, segundo um repórter da BBC no local, que adianta também a passagem de 20 ambulâncias para o Egito.

A fronteira de Rafah abriu esta quarta-feira de manhã para permitir a saída de feridos graves palestinianos e portadores de passaporte estrangeiro. Segundo a agência Reuters e a imprensa internacional, está a ser autorizada a saída de um número limitado de pessoas, bem como a saída de ambulâncias. Segundo os números divulgados, o Egito deverá acolher 81 feridos.

Trata-se de um acordo pontual, uma vez que ainda está em negociação outras questões como a libertação de reféns detidos pelo Hamas ou pausas humanitárias para levar ajuda ao território palestiniano. Terror"bateu à nossa porta e pode bater à vossa". Telavive pede solidariedade, cessar-fogo e regresso dos refénsTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

