Mais de um terço dos dentistas emigrou após seis meses a exercer em Portugal

Mais de um terço dos médicos dentistas decidiu emigrar ao fim de seis meses a exercer em Portugal, valor que dispara para 56,7% quando a decisão é tomada em menos de dois anos, revela um estudo divulgado esta segunda-feira.

Em 2022, dos 3.438 dentistas que responderam ao inquérito, 6,6% indicaram que exerciam a profissão no estrangeiro. Destes, 56,2% emigraram já depois de trabalhar em Portugal. A maior parte dos dentistas optou por exercer a profissão em França (36,5%), seguindo-se o Reino Unido (12,8%) e a Suíça (8,2%), onde têm melhores salários e horários mais reduzidos.

Também no estrangeiro, apenas 0,6% dos auferem menos de mil euros, quando em Portugal esta percentagem aumenta para 7,3%. A maioria dos dentistas (60,9%) trabalha em clínicas ou consultórios de outrem. Dos que exercem no setor privado, 61,1% apresentam rendimentos mensais variáveis (em 91,6% dos casos varia em função de uma percentagem dos tratamentos realizados). headtopics.com

O bastonário considera que"há sinais positivos de se querer melhorar alguma coisa no que diz respeito à saúde oral no SNS", mas, avisou,"só não podemos acrescentar precariedade àquela que já existe". O estudo conclui que dos profissionais formados há mais de dez anos, 94,1% começaram a trabalhar em menos de seis meses, valor que cai 11,9 pontos percentuais quando comparado com quem terminou o curso há menos de dez anos.

