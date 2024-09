Mais de mil casos suspeitos de enfarte agudo do miocárdio encaminhados para tratamento no primeiro semestre

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

Neste período, os Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM acionaram 8 520 meios de emergência pré-hospitalar para situações de dor torácica, com eletrocardiogramas realizados no local das ocorrências em 87% dos casos. A média de idades dos utentes foi de 62 anos, com uma predominância de casos no sexo masculino . Os distritos com maior número de registos foram Porto , Lisboa , Braga , Faro e Vila Real .

O EAM é uma das principais causas de morte em Portugal, ocorrendo devido à interrupção súbita da perfusão sanguínea coronária.

Enfarte Agudo Do Miocárdio INEM Via Verde Coronária Dia Mundial Do Coração

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

INEM encaminhou mais de mil casos suspeitos de enfarte no 1.º semestreMais de mil casos suspeitos de Enfarte Agudo do Miocárdio foram encaminhados pelo INEM para tratamento hospitalar, através da Via Verde Coronária, no primeiro semestre deste ano, informou o instituto.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

INEM encaminhou mais de mil casos suspeitos de enfarte no primeiro semestre do anoMais de mil casos suspeitos de Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) foram encaminhados pelo INEM para tratamento hospitalar, através da Via Verde Coronária, no primeiro semestre deste ano, informou hoje o instituto.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

INEM encaminhou mais de mil casos suspeitos de enfarte no primeiro semestre do anoMédia de idades dos utentes foi de 62 anos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Palavras Cruzadas nº 1064O que faz o mundo girar, de Espanha à Austrália.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Mais acidentes, mais mortes e mais infrações nas estradas em agosto, indica balanço da PSPMorreram nove pessoas nas estradas portuguesas, três em despiste, três em colisões e três em atropelamentos.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Agosto registou mais acidentes, mais mortes e mais infrações nas estradas, indica balanço da PSPMorreram nove pessoas nas estradas portuguesas, três em despiste, três em colisões e três em atropelamentos.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »