Mais de mil casos suspeitos de EAM encaminhados ao hospital no primeiro semestre

Os distritos com maior número de registos foram Porto , Lisboa , Braga , Faro e Vila Real .Sintomas de EAM incluem dor súbita no peito, com ou sem irradiação para o braço esquerdo, costas ou mandíbula, suores frios intensos, náuseas e vómitos. Foto: Maria Carvalho/ RR

nos primeiros seis meses do ano, foram encaminhados 1.064 casos suspeitos de Enfarte Agudo do Miocárdio . A mesma nota refere que"em 60% dos casos de possíveis EAM, o tempo entre a identificação dos sintomas e o encaminhamento hospitalar foi inferior a duas horas. Em 26% dos casos, o contacto com o 112 ocorreu entre duas e 12 horas após o início dos sintomas, e, em 13% dos casos, o contacto foi feito após mais de 12 horas".

Eam Enfarte Agudo Do Miocardio Iném Viagem De Emergência Saúde Pública

