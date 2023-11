Mais de metade dos dentistas emigrados experimentaram primeiro exercer em Portugal

Mais de um terço dos médicos dentistas que decidiram emigrar fizeram-no ao fim de seis meses a exercer em Portugal, revela um estudo divulgado esta segunda-feira.

Os principais motivos apontados para exercer no estrangeiro são o rendimento insatisfatório em território nacional (58,9%), a desvalorização da profissão (58,9%), a procura de melhor qualidade de vida (53%), não ter um salário estável (49,3%) e não ter

Também no estrangeiro, apenas 0,6% auferem menos de mil euros, quando em Portugal esta percentagem aumenta para 7,3%. Para o bastonário Miguel Pavão, "Portugal necessita de parar, pensar e decidir" se quer continuar a desperdiçar talento. headtopics.com

Apenas 3,7% exercia a sua actividade num hospital ou num centro de saúde do sector público ou social. Destes, 49,5% disse estar a recibos verdes, contratados directamente pelas Administrações Regionais de Saúde (27,4%) ou através de empresas intermediárias (22,1%), e 29,2% estava integrado como técnico superior do regime geral.

O estudo conclui que, dos profissionais formados há mais de dez anos, 94,1% começaram a trabalhar num espaço de menos de seis meses, valor que cai 11,9 pontos percentuais quando comparado com quem terminou o curso há menos de uma década. headtopics.com

Portugal quer 'mitigar as consequências terríveis' da guerra entre Israel e o HamasPaís apela à libertação de reféns e à entrega de ajuda humanitária. Consulte Mais informação ⮕

Portugal pretende “mitigar” efeitos da guerra entre Israel e HamasNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Portugal pretende 'mitigar' efeitos da guerra entre Israel e HamasHelena Carreiras sublinha que 'o papel de Portugal é aquele que tem sido definido pelo governo. Participar no grande esforço da diplomacia no sentido de mitigar as consequências terríveis deste conflito'. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Mais de um terço dos dentistas emigrou após seis meses de exercer em PortugalEstudo foi promovido pela Ordem dos Médicos Dentistas. Consulte Mais informação ⮕

Mais de um terço dos dentistas emigrou após seis meses de exercer em PortugalMais de um terço dos médicos dentistas decidiu emigrar ao fim de seis meses de exercer em Portugal, valor que dispara para 56,7% quando a decisão é tomada em menos de dois anos, revela um estudo hoje divulgado. Consulte Mais informação ⮕

Mais de um terço dos dentistas emigrou após seis meses de exercer em PortugalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕