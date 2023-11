Mais de 93 mil controlos nas fronteiras no primeiro dia após extinção do SEF

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.

Segundo José Luís Carneiro, o controlo das fronteiras marítimas por parte da GNR decorreu sem incidentes, enquanto nas fronteiras aéreas 11 cidadãos foram colocados em espaços equiparados a centros de instalação temporária.

O governante falava no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, numa visita para reconhecer o trabalho dos profissionais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que foi extinto, e da PSP, no momento de transição de competências entre as duas instituições. headtopics.com

No aeroporto de Faro, até às 20h00, foram controlados 79 voos e um total de 13.128 passageiros, tendo sido registado um tempo médio de espera de 10 minutos, que foi "o menor tempo de espera que houve desde que se opera no aeroporto de Faro", sublinhou.

E prosseguiu: "Este ano vamos admitir mais 1500 novos elementos. Terminaram há dias 580 novos polícias e em Novembro vão entrar mais 500 em formação. Esse reforço dos meios humanos tem também que ver com este objectivo de reforçarmos os meios nas fronteiras aéreas, marítimas e também nas terrestres". headtopics.com

(AIMA), que vai suceder a este serviço nas questões administrativas de emissão de documentos para estrangeiros.

