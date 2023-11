Mais de 93 mil controlos nas fronteiras no primeiro dia após extinção do SEF

Mais de 82 mil controlos nas fronteiras aéreas e mais de 11 400 nas fronteiras marítimas é o balanço do primeiro dia em que PSP, PJ e GNR assumem novas competências, disse hoje o ministro da Administração Interna.

"Houve 11 passageiros que ficaram instalados nos espaços equiparados a centros de instalação temporária por não reunirem condições para entrarem no espaço Schengen, o que mostra que as condições de segurança também funcionaram eficazmente", referiu o governante.

No aeroporto de Faro, até às 20.00, foram controlados 79 voos e 13 128 passageiros, tendo sido registado um tempo médio de espera de 10 minutos, que foi"o menor tempo de espera que houve desde que se opera no aeroporto de Faro", sublinhou. headtopics.com

Perante estes dados, os jornalistas questionaram José Luís Carneiro se este reforço de meios nas fronteiras não pode prejudicar outros setores, ao que o ministro retorquiu que, em 2022, foram admitidos na PSP e GNR 2500 novos elementos.

Na sessão de hoje no aeroporto de Faro estiveram também presentes o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, e o diretor nacional da PSP, José Barros Correia. headtopics.com

As competências do SEF vão ser transferidas para sete organismos, passando as funções policiais para a PSP, GNR e PJ, enquanto as de matéria administrativa relacionadas com os cidadãos estrangeiros vão para a nova agência e para o Instituto de Registos e Notariado (IRN).

