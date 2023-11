Mais de 93 mil controlos nas fronteiras no primeiro dia após extinção do SEF

Mais de 82 mil controlos nas fronteiras aéreas e mais de 11.400 nas fronteiras marítimas é o balanço do primeiro dia em que PSP, PJ e GNR assumem novas competências, feito pelo ministro da Administração Interna.O controlo das fronteiras marítimas por parte da GNR decorreu sem incidentes, enquanto nas fronteiras aéreas 11 cidadãos foram colocados em espaços equiparados a centros de instalação temporária.

"Houve 11 passageiros que ficaram instalados nos espaços equiparados a centros de instalação temporária por não reunirem condições para entrarem no espaço Schengen, o que mostra que as condições de segurança também funcionaram eficazmente", referiu o governante.

O ministro da Administração Interna falava no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, numa visita para reconhecer o trabalho dos profissionais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que foi extinto este domingo, e da PSP, no momento de transição de competências entre as duas instituições. headtopics.com

Na sessão de hoje no aeroporto de Faro estiveram também presentes o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, e o diretor nacional da PSP, José Barros Correia., entrando em funções a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que vai suceder a este serviço nas questões administrativas de emissão de documentos para estrangeiros.

As competências do SEF vão ser transferidas para quatro organismos e vai ainda ser criada a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, que funcionará sob a alçada do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, além de alguns inspetores serem também transferidos para a Autoridade Tributária. headtopics.com

