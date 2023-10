Mais de 60 carros fazem 'passeata' pelo Porto contra a proposta de OE para 2024

Um grupo de “mais de 60 carros” está a fazer “uma passeata” pelo Porto contra a proposta de Orçamento de Estado para 2024, tendo um grupo ficado “em representação” do protesto em frente à sede do PS naquela cidade.

Segundo explicou, o “passeio” começou pelas 17h00 no Freixo, sendo acompanhado pela PSP desde o início, passou pela Avenida dos Aliados e vai “continuar por aí”. A Lusa constatou no local, pelas 17h00, que na entrada na Ponte da Arrábida pelo lado do Campo Alegre estava um forte dispositivo da GNR, que incluía militares a cavalo e carrinhas do corpo de intervenção e que o trânsito no tabuleiro da ponte circulava com bastante fluidez.

Pelo centro da cidade, constatou a Lusa, é visível a presença da PSP, com agentes a controlar o trânsito, carros identificados estacionados e agentes em vários cruzamentos. O grupo mostra cartazes com críticas à Proposta do Orçamento do Estado para 2024 e está parado do outro lado da rua da sede socialista “a socializar”. headtopics.com

Quanto ao número de carros que aderiram ao protesto, a PSP não adiantou com quaisquer números mas a Lusa mas três integrantes da caravana, em declarações à Lusa e em situações distintas, apontaram que teriam participado no “momento alto” do passeio, quando passaram na Avenida dos Aliados, “uns mais de 60” carros.

