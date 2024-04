Mais de 5 mil famílias portuguesas recebem mais de 250 mil euros

04/04/2024

O número de agregados familiares que receberam acima de 250 mil euros em 2022 fixou-se em 5409, mais 964 do que no ano anterior. Trata-se do dobro das famílias que se encontravam neste patamar de rendimentos em 2016, que inclui, por exemplo, altos dirigentes de empresas e de bancos. Os números da Autoridade Tributária (AT) mostram que os agregados mais ricos declararam 2,5 mil milhões de euros em 2022, segundo o dossiê estatístico de IRS 2020-2022 agora divulgado.