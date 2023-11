Mais de 400 cidadãos retirados de Gaza para o Egito dos quais 76 feridos

"Às 16:30 (14:30 GMT), 76 palestinianos feridos a bordo de ambulâncias e 335 pessoas com passaporte estrangeiro a bordo de seis autocarros atravessaram" o posto fronteiriço de Rafah, a única abertura ao mundo do pequeno território de Gaza que não está nas mãos de Israel, disse um responsável dos serviços de segurança egípcios no local, contactado por telefone pela agência de notícias AFP, em Ismaília, no...

Autoridades em serviço nos terminais palestinianos e egípcios indicaram esta manhã que quase 90 palestinianos feridos e cerca de 545 cidadãos com dupla nacionalidade e estrangeiros deveriam deixar Gaza esta quarta-feira.

O pPresidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou que cidadãos americanos estavam entre as pessoas retiradas esta quarta-feira da Faixa de Gaza e afirmou que"antecipa outras saídas nos próximos dias", numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Sobre a retirada de cidadãos esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália, Antonio Tajani, disse que já falou com"os primeiros quatro italianos a deixar a Faixa de Gaza". Um primeiro grupo de cinco cidadãos franceses também está entre os cidadãos retirados de Gaza, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França.

O grupo islamita do Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.

