Mais de 400 cidadãos retirados de Gaza para o Egito dos quais 76 feridos

“Às 16:30 (14:30 GMT), 76 palestinianos feridos a bordo de ambulâncias e 335 pessoas com passaporte estrangeiro a bordo de seis autocarros atravessaram” o posto fronteiriço de Rafah, a única abertura ao mundo do pequeno território de Gaza que não está nas mãos de Israel, disse um responsável dos serviços de segurança egípcios no local, contactado por telefone pela agência de notícias AFP, em Ismaília, no nordeste do...

Entre os estrangeiros que foram retirados de Gaza estão cidadãos com nacionalidade americana, italiana e francesa. Na terça-feira, perante o congresso americano, o secretário de Estado, Antony Blinken, estimou que “cerca de 1.000” cidadãos americanos e familiares estavam a tentar ser retirados de Gaza, referindo que 400 têm nacionalidade americana e os restantes não.

“Eles estão cansados, mas de boa saúde, estão a ser assistidos pelo consulado italiano no Cairo (capital do Egito). Continuamos a trabalhar para tirar todos os outros”, adiantou Antonio Tajani, na rede social X.

“Continuamos os nossos esforços para que todos os nossos compatriotas, os nossos agentes e as suas famílias que o desejem possam sair de Gaza o mais rapidamente possível”, indicaram as autoridades francesas, especificando que cerca de 50 cidadãos franceses e as suas famílias estavam preocupados.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

