Mais de 40 ocorrências registadas pela proteção civil

De acordo com a ANEPC, foram registadas mais de 40 ocorrências em todo o país, a maioria quedas de árvores e de estruturas. Portugal continental está a sentir os efeitos da depressão Ciáran, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Devido ao mau tempo, o IPMA colocou sete distritos de Portugal continental esta quinta-feira e sexta sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte.

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15h00 desta quinta-feira até às 00h00 de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA.Os distritos de Leiria, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à chuva, por vezes forte, até às 09h00 desta quinta-feira.

Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para hoje nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

:

CMJORNAL: 'Mais rendimentos, mais investimentos, mais futuro': Medina sobre Orçamento do Estado para 2024Votação decorre estando a aprovação garantida com os votos da maioria absoluta do PS.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

PUBLICO: LBX, o SUV mais pequeno (e mais barato) da Lexus chega em 2024Assente na plataforma do Toyota Yaris e Yaris Cross, o LBX leva requinte ao segmento B ao mesmo tempo que passa a ser a proposta mais em conta do emblema: desde 34.950€.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Deco recebeu 20 mil pedidos de ajuda e maioria trabalha e não teve quebra de rendimentosO 'aumento do custo de vida provocado pela inflação e pelo aumento das taxas de juros' é o principal motivo que leva as famílias a pedir ajuda​​, explica a Deco.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Maioria absoluta aprova na generalidade Orçamento do Estado para 2024Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

REVISTASABADO: OE2024 aprovado na generalidade com maioria do PSDocumento foi aprovado após a sua discussão no Parlamento. PS foi o único partido a votar a favor.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Orçamento do Estado para 2024 aprovado pela maioria do PSO Orçamento do Estado para 2024 foi aprovado pela maioria socialista no parlamento, com a abstenção do PAN e do Livre, e os votos contra dos restantes partidos.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »