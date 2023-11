Mais de 40 ocorrências registadas pela proteção civil devido ao mau tempo

De acordo com a ANEPC, foram registadas mais de 40 ocorrências em todo o país, a maioria quedas de árvores e de estruturas. ÀS 6h50, mais de 120 operacionais estavam envolvidos na resolução das várias situações causadas pelo vento forte.

Portugal continental está hoje a sentir os efeitos da depressão Ciáran, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Devido ao mau tempo, o IPMA colocou sete distritos de Portugal continental hoje e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte.

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 9h00 de hoje e as 15h00 de sexta-feira, devido à previsão de"ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros".

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15h00 de hoje até às 00h00 de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA.Os distritos de Leiria, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à chuva, por vezes forte, até às 9h00 de hoje.

Hoje está também previsto"um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 quilómetros por hora (km/h), e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

RENASCENCA: Tribunal Eleitoral volta a condenar ex-Presidente Jair Bolsonaro a inelegibilidadeEsta nova condena&231;&227;o em nada altera este calend&225;rio, j&225; que n&227;o h&225; acumula&231;&227;o de penas para estas situa&231;&245;es, de acordo com a legisla&231;&227;o brasileira.

RENASCENCA: ONU. Corredores humanitários são planeados por inteligência artificial e ajuda a refugiados usa blockchainA intelig&234;ncia artificial acelerou a ajuda humanit&225;ria, mas continua a ter desafios. A privacidade dos dados, a utiliza&231;&227;o &233;tica da tecnologia e a educa&231;&227;o sobre a desinforma&231;&227;o s&227;o desafios que a Organiza&231;&227;o das Na&231;&245;es Unidas continua a enfrentar.

RENASCENCA: Espanha goleia Portugal Sub17 - RenascençaAs duas sele&231;&245;es j&225; est&227;o apuradas para a pr&243;xima fase de qualifica&231;&227;o para o Europeu da categoria.

RENASCENCA: Orçamento 'sanguessuga' que dá 'cambalhotas'. Oposição ataca escolhas de MedinaDa esquerda &224; direita, partidos criticam estrat&233;gia do Governo e contradizem o ministro das Finan&231;as em rela&231;&227;o &224; redu&231;&227;o da carga fiscal.

RENASCENCA: “Arthur Cabral vai dar a volta e ser goleador do Benfica e da seleção”Rafael Silva formou-se com o avan&231;ado brasileiro no Cear&225; e n&227;o tem d&250;vidas: falta de golos na Liga “&233; uma pequena fase” e o ponta de lan&231;a j&225; est&225; a super&225;-la. Rafinha, jogador do distrital de Aveiro, veio para Portugal “&224; procura do salto”.

RENASCENCA: Morte de Ihor Homeniuk. Um dos inspetores condenados demitido da função públicaUm dos tr&234;s inspetores do SEF condenados no caso da morte de um cidad&227;o ucraniano nas instala&231;&245;es do extinto Servi&231;o de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto foi demitido da fun&231;&227;o p&250;blica, segundo um despacho do ministro da Administra&231;&227;o Interna.

