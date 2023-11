Mais de 40 ocorrências registadas pela proteção civil devido ao maus tempo

De acordo com a ANEPC, foram registadas mais de 40 ocorrências em todo o país, a maioria quedas de árvores e de estruturas. Devido ao mau tempo, o IPMA colocou sete distritos de Portugal continental hoje e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte.

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15:00 de hoje até às 00:00 de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA.

Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para hoje nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

:

CMJORNAL: 'Mais rendimentos, mais investimentos, mais futuro': Medina sobre Orçamento do Estado para 2024Votação decorre estando a aprovação garantida com os votos da maioria absoluta do PS.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

PUBLICO: LBX, o SUV mais pequeno (e mais barato) da Lexus chega em 2024Assente na plataforma do Toyota Yaris e Yaris Cross, o LBX leva requinte ao segmento B ao mesmo tempo que passa a ser a proposta mais em conta do emblema: desde 34.950€.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Estado melhora excedente para 7.277 ME até setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Casa Branca confirma que líderes dos EUA e China vão reunir em novembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: TAP: Air France-KLM diz que ‘hub’ de Lisboa é “totalmente complementar” à sua redeVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Desrespeito pelas regras básicas da guerra está a tornar-se normaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »