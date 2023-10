Mais de 200 mil menores em Espanha teriam sofrido abusos de religiosos católicos

O número de menores que terão sofrido abusos sexuais por parte de religiosos católicos em Espanha desde 1940 será superior a 200 mil, mas o número duplica para mais de 400 mil quando incluídos abusos cometidos por laicos em ambientes religiosos, de acordo com um primeiro relatório independente divulgado esta sexta-feira - e que rompe o silêncio num país no qual as vítimas enfrentam, há anos, a falta de transparência da Igreja.

O relatório não fornece um número exato, mas inclui uma investigação com a participação de 8 mil pessoas, segundo a qual 0,6% da população adulta espanhola (cerca de 39 milhões de pessoas no total) afirma ter sofrido abuso sexual por parte de membros da Igreja Católica quando eram menores.

Essa época vai desde o início da ditadura franquista (1939-75), que tinha na Igreja um dos seus pilares, até um período com a transição democrática já bem estabelecida. Hoje professora de Filosofia, Teresa, de 57 anos, foi abusada durante anos por um frade amigo, próximo da sua família, a partir dos 14 anos, quando frequentava como voluntária uma escola religiosa em Salamanca, no início dos anos 1980.Ao contrário de França, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos ou Austrália, nunca havia sido feita, em Espanha, país tradicionalmente católico, uma investigação sobre pedofilia no clero. headtopics.com

Consultada pela AFP, a Conferência Episcopal Espanhola (CEE) disse que tomará uma posição sobre o tema numa assembleia extraordinária que acontece na segunda-feira. A Igreja afirma ter implementado protocolos de ação contra abusos e ter instalado escritórios de"proteção aos menores" nas suas dioceses."Hoje somos um país um pouco melhor, porque se deu a conhecer uma realidade que toda a gente sabia há muitos anos, mas da qual ninguém falava"A publicação do documento foi muito celebrada pelas vítimas.

