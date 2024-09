Mais de 20 portugueses retirados do Líbano devido aos ataques israelenses

Mais de 20 portugueses foram retirados do Líbano esta manhã devido aos ataques de Israel cada vez mais intensos. Alguns estão já no aeroporto de Nicósia, no Chipre, e nas próximas horas chegarão a Portugal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma o repatriamento mas não revela os detalhes da operação por razões de segurança.

Miguel Sousa Tavares: “Marcelo Rebelo de Sousa é o grande ventríloquo do Estado.

