Mais de 2,1 milhões de vacinas contra Covid-19 e gripe administradas desde setembro

Mais de 2,1 milhões de vacinas contra a Covid-19 e gripe foram já administradas desde o início da campanha vacinal deste ano, a maioria em farmácias comunitárias, informou esta sexta-feira a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde.

Segundo uma informação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) enviada à agência Lusa, desde 29 de setembro de 2023, e durante os primeiros 28 dias desta Campanha de Vacinação, já foram administradas 2,153 milhões de vacinasContudo, o documento não refere o número de pessoas já vacinadas desde o início da campanha de vacinação, nem especifica quantos utentes foram vacinados só com uma das duas vacinas.

No ano de 2022, a campanha de vacinação iniciou-se no princípio do mês de setembro, sendo que no final da quarta semana tinham sido administradas 1,501 milhões de vacinas (Covid-19 + gripe), o que significa que assistimos este ano a um aumento superior a 43 por cento no número de vacinas administradas, durante esta fase de implementação do plano”, afirma a DE-SNS. headtopics.com

, sublinhando que "as várias dimensões deste complexo e inovador processo estão a decorrer com total normalidade". Doze instituições públicas e privadas organizaram-se, sob a liderança da DE-SNS, para efetuar este ano o plano de vacinação, sendo sublinhado, pela DE-SNS, a forma como as farmácias comunitárias se têm constituído como parceiras.



