Mais de 2,1 milhões de vacinas contra covid-19 e gripe administradas desde setembro

Segundo uma informação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) enviada à agência Lusa, desde 29 de setembro de 2023, e durante os primeiros 28 dias desta Campanha de Vacinação, já foram administradas 2,153 milhões de vacinas (covid-19 + gripe), 1.534.967 em farmácias comunitárias e 617.702 nas instituições do SNS.

Contudo, o documento não refere o número de pessoas já vacinadas desde o início da campanha de vacinação, nem especifica quantos utentes foram vacinados só com uma das duas vacinas. Os dados fornecidos na nota de imprensa indicam que nas duas últimas semanas, o ritmo diário tem sido na ordem das 120 mil administrações diárias conjuntas (covid-19 + gripe).

"No ano de 2022, a campanha de vacinação iniciou-se no princípio do mês de setembro, sendo que no final da quarta semana tinham sido administradas 1,501 milhões de vacinas (covid-19 + gripe), o que significa que assistimos este ano a um aumento superior a 43 por cento no número de vacinas administradas, durante esta fase de implementação do plano", afirma a DE-SNS. headtopics.com

No documento, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, diz que "os valores estão a superar os melhores cenários previstos pela Direção-Geral da Saúde (DGS)", sublinhando que "as várias dimensões deste complexo e inovador processo estão a decorrer com total normalidade".

Doze instituições públicas e privadas organizaram-se, sob a liderança da DE-SNS, para efetuar este ano o plano de vacinação, sendo sublinhado, pela DE-SNS, a forma como as farmácias comunitárias se têm constituído como parceiras. headtopics.com

