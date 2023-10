Mais de 2,1 milhões de vacinas contra Covid-19 e gripe administradas desde setembro

Contudo, o documento não refere o número de pessoas já vacinadas desde o início da campanha de vacinação, nem especifica quantos utentes foram vacinados só com uma das duas vacinas.Mais de 2,1 milhões de vacinas contra a Covid-19 e gripe foram já administradas desde o início da campanha vacinal deste ano, a maioria em farmácias comunitárias, informou hoje a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde.

Segundo uma informação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) enviada à agência Lusa, desde 29 de setembro de 2023, e durante os primeiros 28 dias desta Campanha de Vacinação, já foram administradas 2,153 milhões de vacinas (Covid-19 + gripe), 1.534.967 em farmácias comunitárias e 617.702 nas instituições do SNS.

Contudo, o documento não refere o número de pessoas já vacinadas desde o início da campanha de vacinação, nem especifica quantos utentes foram vacinados só com uma das duas vacinas. Os dados fornecidos na nota de imprensa indicam que nas duas últimas semanas, o ritmo diário tem sido na ordem das 120 mil administrações diárias conjuntas (Covid-19 + gripe). headtopics.com

"No ano de 2022, a campanha de vacinação iniciou-se no princípio do mês de setembro, sendo que no final da quarta semana tinham sido administradas 1,501 milhões de vacinas (Covid-19 + gripe), o que significa que assistimos este ano a um aumento superior a 43 por cento no número de vacinas administradas, durante esta fase de implementação do plano", afirma a DE-SNS.

No documento, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, diz que"os valores estão a superar os melhores cenários previstos pela Direção-Geral da Saúde (DGS)", sublinhando que"as várias dimensões deste complexo e inovador processo estão a decorrer com total normalidade". headtopics.com

