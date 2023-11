Mais de 120 soldados do exército colombiano procuram pai de Luis Diaz

Mais de 120 soldados apoiados pela polícia vasculhavam este domingo o norte da Colômbia, em busca do pai do extremo do Liverpool, e ex-FC Porto, Luis Diaz, sequestrado juntamente com a mãe do jogador, que já foi resgatada.O Exército afirmou em comunicado que montou bloqueios de estradas e enviou dois pelotões motorizados, aeronaves não tripuladas, helicópteros e um avião com radar na busca por Luis Manuel Diaz.

As autoridades colombianas não forneceram detalhes sobre o sequestro, mas os media informaram que o pai e a mãe do jogador foram levados no sábado por homens armados em motos num posto de gasolina da sua cidade natal, Barrancas, no norte do departamento de La Guajira.O presidente Gustavo Petro disse que a mãe do jogador, Cilenis Marulanda, foi resgatada em Barrancas no mesmo dia em que o casal foi levado.

A Colômbia é um país que acaba de sair de décadas de conflito civil entre grupos armados rivais e que viu mais de 38.000 pessoas sequestradas ao longo dos últimos anos, principalmente para ser pedido um resgate. headtopics.com

O presidente Petro, num evento para marcar a abertura das eleições locais em Bogotá, disse que"todas as forças públicas foram mobilizadas" para encontrar o pai de Diaz. Luis Manuel Diaz é treinador amador na única escola de futebol de Barrancas, cidade com cerca de 38 mil habitantes, onde o seu filho se mostrou promissor desde muito jovem.Diaz, um indígena Wayuu de 26 anos, não falou publicamente sobre o sequestro dos seus pais.

Este domingo, o português Diogo Jota dedicou-lhe o golo que marcou no confronto da Premier League contra o Nottingham Forest, que Diaz não jogou. Para comemorar, Jota correu até ao técnico ​​​​​​​Jurgen Klopp, que lhe entregou a camisa de Diaz, que o português ergueu sob os aplausos dos adeptos do Liverpool.A polícia colombiana ofereceu uma recompensa equivalente a cerca de 48 mil dólares por informações que levem até Diaz e aos seus captores. headtopics.com

120 países da ONU pedem trégua humanitária e fim da deslocação forçada de palestinianosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Israel: 120 países da ONU pedem trégua humanitária e fim da deslocação forçada de palestinianosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

120 países da ONU pedem trégua humanitária e fim da deslocação forçada de palestinianosAssembleia-Geral da ONU aprovou, com 120 votos a favor, uma resolução que apela a uma 'trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada' em Gaza e pede fim da deslocação de palestinianos. Consulte Mais informação ⮕

Pais do futebolista Luis Díaz raptados na Colômbia, mãe resgatadaOs pais de Luis Díaz foram raptados no sábado, no norte da Colômbia, embora a mãe do futebolista colombiano tenha sido resgatada mais tarde, disseram as autoridades. Consulte Mais informação ⮕

Pais do futebolista Luis Díaz raptados na Colômbia, mãe resgatadaTodos os agentes dispon&237;veis est&227;o a ser destacados para encontrar o pai de D&237;az, Luis Manuel D&237;az. Consulte Mais informação ⮕

Pais de Luis Díaz, ex-FC Porto, raptados na ColômbiaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕