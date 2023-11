Maior ciberataque a instituição pública em Portugal foi em Gondomar

O alerta soou às 05h38 de 27 de setembro e os efeitos do ataque vão continuar a fazer-se sentir. “Em investimentos já feitos e outros programados, por exemplo, de reforço de segurança compramos mais de 700 discos e serviços (…) gastámos entre 1,4 e 1,5 milhões de euros.

Marco Martins citou o Centro Nacional de Cibersegurança para afirmar que o ataque sofrido na madrugada de 27 de setembro foi “o maior ataque a uma instituição pública” em Portugal” e assume que “só no final do ano é que a normalidade deverá estar restabelecida”.

“Já praticamente todas as máquinas estão operacionais, cerca de 90%, mas há serviços ‘online’ que continuam afetados e que não podem ainda ser operacionalizados”, assinalou o presidente da autarquia, “Os entendidos na matéria dizem que o nosso sistema era robusto mas, mesmo assim, fomos atacados. Em média sofremos 21 ataques por mês e este ataque foi mais sofisticado e o sistema não resistiu”, acrescentou.

“Ainda não há um relatório final, mas as informações que temos das autoridades é que o ataque veio de um servidor russo” e que o “pedido de resgate chegou aos 750 mil euros”, revelou Marco Martins.

