Maggie Wheeler, a Janice de 'Friends', presta homenagem a Matthew Perry: 'O mundo vai senti ...

Maggie Wheeler recorreu às redes sociais para prestar homenagem a Matthew Perry. Os dois contracenaram juntos na famosa série 'Friends'. Matthew Perry foi encontrado sem vida na tarde de sábado, dia 28 de outubro, e são vários os famosos que estão a prestar homenagem ao eterno 'Chandler' do 'Friends'. 'Que perda.

O mundo vai sentir a tua falta, Matthew Perry', escreveu Maggie Wheeler, atriz que deu vida a Janice, ex-namorada da personagem Chandler. 'A alegria que trouxeste a tantos na tua curta vida continuará viva. Sinto-me abençoada por cada momento criativo que partilhámos', acrescentou. De recordar que Matthew Perry foi encontrado morto no jacuzzi da sua casa em Los Angeles, nos EUA.

