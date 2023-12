Mafalda Rodiles e Gustavo Santos falam sobre paternidade e maternidade

Mafalda Rodiles e Gustavo Santos estiveram à conversa para o programa de Júlia Pinheiro, na SIC, transmitido esta terça-feira, e falaram sobre a paternidade e a maternidade. Os casal, que está junto há cerca de dois anos, recordou a primeira vez que se cruzou, quando ambos participavam na “Floribella”, da SIC, em 2006.

Anos mais tarde, em 2021, os dois voltaram a cruzar-se, no podcast de Mafalda Rodiles, “Oh Mãe”, sendo que Gustavo Santos foi o primeiro convidado homem: “Acho que ali foi a primeira vez que nós tivemos uma conversa interessante, profunda e bonita”. “Sobre o melhor que há, sobre o nosso papel enquanto homem e mulher, pai, mãe e filhos. E muito daquilo que nos une é sermos capazes de viver numa família extensa e não esquecer as nossas individualidades. Isso é fundamental! Um pai e uma mãe nunca se podem esquecer que são um homem e uma mulher primeiro para depois conseguirem ter, de facto, um modelo para os filhos seguirem de autoestima, de confiança, de segurança, de verdade, de poder pessoal”, comentou Gustavo Santo





