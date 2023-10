Madeira, Canárias e Cabo Verde criam associação para promover turismo de cruzeiros na Macaronésia

Madeira, Canárias e Cabo Verde constituíram hoje a Associação Internacional dos Portos das Ilhas da Macaronésia, cujo objetivo principal é promover o turismo de cruzeiros nos três arquipélagos, que representa atualmente um mercado de quase três milhões de passageiros

A Associação Internacional dos Portos das Ilhas da Macaronésia decorre da marca Cruise in the Atlantic Islands, criada em 1994 pelas autoridades da Madeira e de Canárias, e visa, agora com Cabo Verde como parceiro, potenciar o turismo de cruzeiros na região através de uma “redefinição estratégica e nova dinâmica comercial, atendendo às novas tendências, políticas de ‘marketing’ e promoção do destino”.

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, que esteve presente na cerimónia de assinatura da ata da fundação da associação, afirmou que a cooperação entre as regiões da Macaronésia ao nível portuário é fundamental para enfrentar a concorrência e tornar os destinos insulares mais atrativos no setor dos cruzeiros. headtopics.com

Miguel Albuquerque alertou, por outro lado, para a “necessidade cada vez mais premente” de as ilhas europeias, associadas a Cabo Verde se constituírem como lóbi no contexto da União Europeia, considerando que esta está a “perder o foco nas políticas atlânticas” e a deslocar as atenções para o centro e o leste do continente.

A Associação Internacional dos Portos das Ilhas da Macaronésia está focada na promoção, investigação e formação ao nível portuário e marítimo e no desenvolvimento de iniciativas comerciais, sociais e culturais impulsionadoras do destino turístico de cruzeiros e da sustentabilidade e boas práticas dos portos. headtopics.com

