Maddie. PJ diz que investigação continua e confirma contactos com pais da criança

A Polícia Judiciária esclareceu esta segunda-feira que, na investigação ao desaparecimento da criança inglesa Madeleine McCann, no Algarve em 2007, continuam a ser desenvolvidas diligências, visando o esclarecimento da situação, e que foram realizados contactos com familiares da criança.

“Neste contexto e conforme oportunamente tornado público, em estreita articulação com as autoridades alemãs (BKA) e inglesas (Metropolitan Police), têm vindo a ser realizados atos formais de investigação e de perícias, em Portugal e no estrangeiro, bem como partilhada informação e revisitados depoimentos”, refere a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

Segundo a PJ, como “também é normal, neste tipo de situações e corresponde às boas práticas”, foram efetuados contactos presenciais, com os familiares da criança desaparecida, transmitindo-se apenas “o ponto de situação processual, no âmbito do inquérito em curso, pendente no Ministério Publico da Comarca de Faro”. headtopics.com

Este esclarecimento da PJ surge depois de a BBC, citada pela agência EFE, noticiar que a PJ pediu desculpa aos pais de Madeleine McCann, na altura com 3 anos de idade, pela “forma como lidou com o desaparecimento da menina no Algarve, em maio de 2007”.

Madeleine McCann desapareceu do quarto onde dormia num resort na Praia da Luz, no Algarve, enquanto os pais jantavam com amigos naquelas férias em Portugal. Durante o encontro com Gerry McCann – revela o programa Panorama da BBC – os agentes da PJ pediram desculpa pela forma como os detetives portugueses conduziram a investigação e pelo tratamento dado à família. headtopics.com

PJ diz que continuam diligências e confirma contactos com pais de Maddie McCannMadeleine McCann desapareceu do quarto onde dormia num resort na Praia da Luz, no Algarve, em 2007. Consulte Mais informação ⮕

PJ diz que continuam diligências e confirma contactos com pais de MaddieVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Confrontos continuam entre forças israelitas e milícias libanesasO exército israelita e as milícias no sul do Líbano prosseguiram hoje, pelo vigésimo segundo dia consecutivo, confrontos na fronteira entre os dois países. Consulte Mais informação ⮕

IConfrontos continuam entre forças israelitas e milícias libanesasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Confrontos continuam entre forças israelitas e milícias libanesasO exército israelita e as milícias no sul do Líbano prosseguiram hoje, pelo vigésimo segundo dia consecutivo, confrontos na fronteira entre os dois países. Consulte Mais informação ⮕

Negociações entre Governo e sindicatos dos médicos continuam na terça-feira"Est&225; nas m&227;os do Governo o aspeto que tem a ver com os sal&225;rios dos m&233;dicos que, como eu disse, sofreram uma eros&227;o de 22% nestes &250;ltimos anos", frisou o secret&225;rio-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha. Consulte Mais informação ⮕