Maddie: Material recolhido vai ser entregue às autoridades alemãs para perícia

Das buscas relacionadas com o caso Madeleine McCann que duraram três dias, resultou "a recolha de algum material que irá ser sujeito às competentes perícias".O material recolhido durante as buscas que decorreram durante três dias na barragem do Arade, em Silves, no âmbito do caso Maddie, vai ser entregue às autoridades alemãs para perícias, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ). headtopics.com

"Salvaguardados que foram os interesses da investigação ainda em curso em Portugal, o material recolhido será entregue às autoridades alemãs, de acordo com as regras da cooperação judiciária internacional", prossegue a nota.

"Os trabalhos tiveram a participação das autoridades alemãs (BKA) e contaram com a presença de autoridades britânicas (MPS)", refere a PJ. A menina de origem britânica desapareceu em 2007 de um aldeamento turístico na Praia da Luz, no concelho de Lagos, onde estava a passar férias com os pais e os irmãos, a cerca de 50 quilómetros do local onde decorreram estes trabalhos. headtopics.com

