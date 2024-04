Macron trabalha para conseguir uma trégua nos Jogos Olímpicos de Paris

Emmanuel Macron diz que está a trabalhar para conseguir uma trégua nos Jogos Olímpicos de Paris e que vai pedir ajuda à China As tropas ucranianas atacaram esta segunda-feira um posto de comando na Crimeia ocupada pela Rússia, numa ofensiva em que foram utilizados mísseis e os principais escritórios russos acabaram atingidos, relata o, Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, teve uma reunião com Volodymyr Zelenksy, Presidente da Ucrânia, em...

“A situação na linha da frente muda todos os dias, o inimigo continua a atacar instalações civis, especialmente infraestruturas energéticas. O tempo para discussão sobre as decisões está a esgotar-se. Precisamos disso agora”, partilhou Kateruna Chernohorenko, vice-ministra da Defesa.

“Aproveito esta oportunidade para, mais uma vez, apelar a todos os nossos parceiros para que tomem medidas extraordinárias e corajosas”, cita-o a A China será um dos parceiros a quem vai pedir ajuda, já que o Presidente chinês, Xi Jinping, vai estar em Paris daqui a algumas semanas.

