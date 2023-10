Macron quer 'trégua humanitária' entre Hamas e Israel

Guilherme Monteiro, correspondente da SIC em França, avança novidades sobre Macron que, agora, apela a uma trégua entre Israel e Hamas.O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou esta sexta-feira a uma"trégua humanitária" na guerra entre Israel e o Hamas para ser"organizada a proteção" das populações civis na Faixa de Gaza.

Macron referiu que"uma trégua humanitária é útil hoje para poder proteger aqueles que estão no terreno, que sofreram com os bombardeamentos". O Presidente francês foi além da declaração conjunta dos líderes dos vinte e sete países da União Europeia, que após duras negociações semânticas solicitaram uma"pausa" para facilitar a ajuda humanitária em Gaza.

Segundo o Presidente francês, a resposta israelita deve"orientar melhor a ação útil contra os terroristas"."É essencial que a distinção seja feita desde o início, muito claramente, em relação às populações civis. headtopics.com

Emmanuel Macron, que mencionou durante uma viagem ao Médio Oriente entre terça e quarta-feira a ideia de uma"coligação internacional" para lutar contra o Hamas - como a que existe contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) -, explicou que iria propor aos"parceiros" de França"uma reunião para estruturar esta iniciativa".

Segundo Paris, cerca de cinquenta franceses estão atualmente em Gaza, mas contando com as famílias e funcionários do instituto francês no local, isto eleva para 170 o número de pessoas que a França quer garantir proteção. headtopics.com

