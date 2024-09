Macron Defende Coexistência como Chave para Paz no Médio Oriente

Emmanuel Macron acrescenta que"a paz tem uma forma de precariedade ontológica", porque implica uma"renúncia". Chefe da diplomacia do Egito está preocupado com escalada na região que leve a uma guerra total".O Presidente francês, Emmanuel Macron , defendeu este domingo que a chave para a paz no Médio Oriente passa por assumir a coexistência, o que exige"reumanizar" o inimigo e a imaginação.

Macron salientou que, no mundo de hoje, em que os desenvolvimentos tecnológicos como as redes sociais têm um grande espaço, a capacidade de diálogo está ameaçada porque existe"uma tirania da emoção negativa" que prevalece sobre a argumentação, e que se tornou"um instrumento de guerra".

Paz Médio Oriente Macron Hamas Israel Coexistência

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Macron defende que paz no Médio Oriente exige 'rehumanizar' o inimigoO Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou este domingo que a chave para a paz no Médio Oriente passa por assumir a coexistência entre os povos envolvidos, o que exige 'rehumanizar' o inimigo e cultivar a imaginação. Em referência ao conflito entre Israel e Hamas, Macron reiterou a ideia de que a necessidade de coexistência é essencial para se poder imaginar a paz.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Ana Gomes e a guerra no Médio Oriente: “Estamos na catástrofe”Ana Gomes comenta a situação catastrófica no Médio Oriente e a crise dos incêndios em portugal no seu comentário semanal. Oiça em podcast

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Biden Expressa Preocupação com Aumento das Tensões no Médio OrienteO Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou estar preocupado com o aumento das tensões no Médio Oriente e que está a fazer tudo ao seu alcance para evitar uma guerra mais vasta na região. Biden fez estas declarações em resposta a jornalistas, salientando a necessidade de encontrar soluções diplomáticas para a escalada de conflitos entre Israel e o Hezbollah.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Biden diz estar a tentar evitar guerra 'mais vasta' no Médio OrienteA Administração Biden garante que está a fazer 'tudo o que está ao seu alcance para tentar evitar' que a situação atual 'se transforme numa guerra total do outro lado da fronteira libanesa'.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Walkie-talkies e pagers são novas armas de guerra no Médio OrienteExplosões de dispositivos utilizados pelo Hezbollah também atingiram civis. ONU diz que lei humanitária internacional foi violada

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Biden diz estar a tentar evitar guerra 'mais vasta' no Médio OrienteA Administração Biden garante que está a fazer 'tudo o que está ao seu alcance para tentar evitar' que a situação atual 'se transforme numa guerra total do outro lado da fronteira libanesa'.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »