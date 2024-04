Macron busca trégua nos Jogos Olímpicos de Paris e pede ajuda à China

Emmanuel Macron diz que está a trabalhar para conseguir uma trégua nos Jogos Olímpicos de Paris e que vai pedir ajuda à China Num dos grandes cenários da guerra na Ucrânia, o Mar Negro, a frota russa já perdeu cerca de 1/3 dos seus navios, disse hoje o porta-voz das Forças Armadas Ucranianas no programa de televisãoEntre as perdas da Frota do Mar Negro estão vários tipos de navios: de patrulha, anfíbios e até um submarino.

“Precisamos urgentemente de mais Patriot e de outros sistemas modernos de defesa aérea, armas e munições”, sublinhou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, numa conferência sobre segurança no Mar Negro, por vídeoconferênica. O Presidente francês tem esperança que, com a ajuda da China, seja possível criar “uma trégua olímpica” na Ucrânia e no Médio Oriente na altura dos Jogos Olímpicos.

A Rússia e a Bielorrússia não estão convidadas para os Jogos devido à invasão da Ucrânia. Ainda assim, os atletas vão poder competir com bandeira neutra. As minas e outros dispositivos explosivos já mataram 665 ucranianos e deixaram outros 300 feridos, de acordo com números divulgados pelo Ministério da Economia da Ucrânia.Os Serviços de Fronteiras da Ucrânia dizem que impediram esta segunda-feira um ataque de sabotagem russa na região de Sumy., os Serviços de Fronteiras indicaram que detetaram “um grupo russo de sabotagem e reconhecimento que tentou entrar na Ucrânia a partir do seu território”.

Macron Jogos Olímpicos Paris Trégua China

