Macron anuncia lei para inscrever direito ao aborto na Constituição francesa

A França vai consagrar o direito ao aborto na sua Constituição, anunciou neste domingo o Presidente francês, Emmanuel Macron, nas suas redes sociais.

Uma proposta de lei nesse sentido será "apresentada ao Conselho de Ministros até ao final do ano", para que "em 2024 a liberdade de aborto das mulheres seja irreversível", escreveu Macron. Fondé sur le travail des parlementaires et des associations, le projet de loi constitutionnelle sera envoyé au Conseil d'État cette semaine et présenté en Conseil des ministres d’ici la fin de l'année.

Em França, o direito à interrupção voluntária da gravidez está actualmente consagrado numa lei ordinária que data de 1975, e a sua consagração no direito constitucional dificultaria qualquer tentativa futura do legislador de o abolir ou de o limitar fortemente, segundo os seus defensores. headtopics.com

De acordo com uma sondagem de Novembro de 2022, quase nove em cada dez franceses (86%) são favoráveis à consagração do direito ao aborto na Constituição. Os últimos números oficiais, publicados em Setembro, mostram que o número de abortos em França aumentou para 234 mil em 2022, após dois anos de declínio excepcional devido à epidemia de covid-19.

