Macau anuncia 81 projetos prioritários para diversificar economia até 2028

A integração nacional foi assumida como uma via essencial para alavancar Macau, que o secretário para a Economia caracterizou como uma “microeconomia aberta” cujo “desenvolvimento das indústrias depende da cooperação regional” e que tem também “de servir as necessidades do país”.

Hengqin é uma ilha adjacente a Macau cuja gestão é assegurada em conjunto com a província vizinha de Guangdong. A Grande Baía um projeto de Pequim para criar uma metrópole mundial que junta as regiões administrativas especiais de Macau e de Hong Kong e nove cidades da província de Guangdong, numa região com mais de 80 milhões de habitantes e cujo produto interno bruto (PIB) é o mais elevado da China.

Os autores do plano, de resto, estimam que o número de convenções e exposições em Macau passe do meio milhar para entre 2.000 e 2.500. Em 2019, o grau de dependência das receitas correntes no território em relação às receitas do jogo de fortuna ou azar foi de 84,8%.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023, que inclui exigências para que se reforcem significativamente a aposta em elementos não jogo e de captação de visitantes estrangeiros.

