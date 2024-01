Macaco é clonado com sucesso na China

Um macaco chamado Retro foi clonado com sucesso na China. O animal nasceu em julho de 2020 através de um processo de clonagem a partir de células fetais. Até o momento, não foram registrados problemas de saúde no macaco clonado. No entanto, ainda não se sabe se é possível clonar um humano adulto. Esta é a segunda clonagem bem sucedida de uma espécie de primatas realizada pela mesma equipe de pesquisadores.





Visao_pt » / 🏆 6. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.