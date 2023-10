Música nova para o fim de semana: os jogos dos The Kills, o regresso dos Duran Duran e uma banda portuguesa que volta catorze anos depois

O duo Kills, os veteranos Duran Duran e o primeiro disco em quase uma década e meia dos portugueses Micro Audio Waves estão entre as principais propostas desta última sexta-feira de outubro. Para ouvir ainda: o álbum número 24 para os incansáveis King Gizzard & the Lizard Wizard e a estreia do cantor-compositor Francisco FontesNa última sexta-feira de outubro, o disco novo da dupla The Kills é um dos destaques.

Também esta sexta-feira, chega o primeiro álbum do cantor-compositor português Francisco Fontes. “Cosmpolita” reúne oito canções “contemplativas, íntimas e de quem consegue parar e observar no meio do caos da cidade”. O disco chega é editado pela Lay Down Recordings, responsável, este ano, pelo lançamento do, e será apresentado no Musicbox, em Lisboa, a 10 de novembro.

Terminamos com o tema de regresso dos Micro Audio Waves. 14 anos depois do último álbum, a banda de Cláudia Efe (voz), Flak (guitarra e programações), C.Morg (teclados e programações) e Francisco Rebelo (baixo) está de volta com ‘Liquid Luck’, primeira amostra de “Glimmer”, o seu quinto álbum, previsto para o primeiro trimestre de 2024. headtopics.com

Música nova para o fim de semana: os diamantes dos Rolling Stones, a estreia de Rita Vian e o regresso dos Três Tristes Tigres Música nova para o fim de semana: os diamantes dos Rolling Stones, a estreia de Rita Vian e o regresso dos Três Tristes TigresCancelamento de Sisters of Mercy em Lisboa: reembolso “em breve”. Concerto do Porto “está a ser preparado” mas em dúvidaCancelamento de Sisters of Mercy em Lisboa: reembolso “em breve”. Concerto do Porto “está a ser preparado” mas em dúvidaCancelamento de Sisters of Mercy em Lisboa: reembolso “em breve”.

“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas... headtopics.com

5ª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no Primeiro Jornal da SICSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Compra da Altice Arena segue para investigação aprofundadaHá vários pontos na operação que podem configurar 'entraves significativos' à concorrência, avança o Expresso. Consulte Mais informação ⮕

João Vítor surpreende João Baião e canta música dedicada ao apresentador em diretoJoão Baião surpreendido em direto ... Consulte Mais informação ⮕

Festival de música eletrónica e arte digital Semibreve regressa a BragaClarice Jensen, Loraine James, Thomas Ankersmith e Nexcyia estão entre os artistas que atuam na 13.ª edição do festival de música eletrónica e arte digital Semibreve, em Braga até domingo. Consulte Mais informação ⮕

Música clássica como nunca a ouvimos antesMartim Sousa Tavares é curador do ciclo 'Atravessar o Fogo'. Consulte Mais informação ⮕

Festival de música eletrónica e arte digital Semibreve entre hoje e domingo em BragaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕