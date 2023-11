Mês 'dramático' no SNS: saiba quais os hospitais com urgências encerradas e as alternativas

O Hospital Garcia de Orta também encerra este serviço durante a noite. Uma situação que, segundo os utentes, está a afetar o atendimento noutros serviços e faz aumentar o tempo de espera. A urgência de Obstetrícia e Ginecologia fecha por tempo de indeterminado. Já a urgência de Cirurgia Geral encerrou há quase um mês.

No centro hospitalar Tondela-Viseu, referência para a Guarda e Covilhã, a urgência em Cirurgia e Ortopedia encerra, à noite e durante todo o mês de novembro, entre as 19:00 e as 8:30. O Hospital de Aveiro também anunciou que a urgência de Cirurgia Geral vai estar encerrada entre até às 8:00 desta quinta-feira, dia 2 de novembro.

Parentalidade: "As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas"

