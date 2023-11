Mário Ferreira: 'Este canal estava esquecido, mas já triplicou as audiências'

º aniversário da TVI Ficção, que se realizaram no passado dia 26 de outubro. 'Já não é estático, que estava ali parado a fazer replay de ficção', acrescentou ainda Mário Ferreira, que descreveu aquele dia de 'um dia de alegria'. Uma das novidades da TVI Ficção é o Morangomania, formato que vai reunir ex-moranguitos para recordarem as séries que gravaram.

ATELEVISAO: Ângela Ferreira partilha nova foto do filho e internautas reagem: 'Carinha do pai'Ângela Ferreira engravidou do falecido marido...

ATELEVISAO: Cristina Ferreira partilha memória com Bruno Cabrerizo: “Olha o que eu encontrei”“Descubra as diferenças.”

ATELEVISAO: Cristina Ferreira rendida a fotografia ousada de Ruben Rua: 'Estás lindo'O apresentador e modelo partilhou um registo fotográfico em que surge com uma camisa aberta, a exibir a sua boa forma física.

RENASCENCA: Futsal. Ferreira do Zêzere vence foraSporting e Benfica ainda n&227;o jogaram nesta jornada.

ATELEVISAO: Cláudio Ramos 'não queria' aceitar o convite de Cristina Ferreira: 'Fiquei receoso'Cláudio Ramos foi o 'vizinho' de Cristina Ferreira n'O Programa da Cristina, na SIC.

ATELEVISAO: Zulmira Ferreira 'atira-se' à FIFA: 'Mas que palhaçada é esta? Vergonha'Zulmira Ferreira diz-se 'indignada' por Cristiano Ronaldo não constar, sequer, na lista dos 30 melhores.

