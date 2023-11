Mária Soares e Francisco Vale em bate-boca na gala do 'Big Brother'

Márcia Soares e Francisco Vale estão em conflito na casa do 'Big Brother'. Depois de Márcia Soares ter confessado estar cansada do 'namorado' de Jéssica Galhofas, a concorrente acabou por 'explodir' na gala deste domingo, dia 29. “Protejo de algumas situações que eu consigo ver que não são genuínas, é que apontei à Márcia, que aponto já há bastante tempo.

A concorrente de Ermesinde, confrontou Francisco Vale: 'Tu achas-te muito superior, por exemplo, a mim... Tu achas que tens o direito de julgar se sou ou não genuína, os meus valores, pôr em causa os meus valores quando tu não és em nada mais que eu, absolutamente nada. A nível de jogo, eu sinto e acho que tu não acrescentas muito ao jogo'.

Irmão de Márcia Soares do 'Big Brother' revoltado com Cinha JardimO irmão da concorrente do 'Big Brother' desmente Cinha Jardim. Consulte Mais informação ⮕

Barraco no Big Brother: Novas concorrentes em confronto: 'Não me ameaces'As duas novas concorrentes do Big Brother envolvem-se em confronto. Consulte Mais informação ⮕

Big Brother. Anastasiya Bondar sobre Francisco Monteiro: 'Está com o ego muito subido'A nova concorrente do 'Big Brother' confronta Francisco Monteiro, um dos favoritos do público. Consulte Mais informação ⮕

Pazes feitas! Miguel Vicente posa com Diogo Marques: 'No final somos todos iguais'Ex-concorrentes do 'Big Brother 2022' mostram-se juntos... Consulte Mais informação ⮕

Big Brother. Márcia Soares dá aviso e Francisco Monteiro é acusado de assédio pelos fãsMárcia Soares avisa colega e criticas são imediatas... Consulte Mais informação ⮕

Assédio? Francisco Monteiro acusado pelos fãs do 'Big Brother' após aviso de Márcia SoaresMárcia Soares avisa colega e criticas são imediatas... Consulte Mais informação ⮕