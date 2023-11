Uma mão robótica impressa em 3D, feita de polímeros rígidos e elásticos variados, apresenta vantagens sobre os robôs convencionais de metal. É macia, reduzindo o risco de ferimentos ao trabalhar com humanos e é habilidosa no manuseio de objetos frágeis. Essa descoberta tem potencial para aplicações médicas. Outra descoberta recente é uma pinça robótica com três dedos capaz de sentir com sensibilidade ao longo de todo o dedo, não apenas nas extremidades.

Essa pesquisa foi realizada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e resultou em uma mão robótica capaz de identificar objetos com precisão após apenas um aperto





