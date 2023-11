foi decretada à mulher a medida de coação de proibição de se aproximar do hospital ou de outra instituição em que se encontre a bebé, enquanto o homem ficou sujeito a termo de identidade e residêncialevou a menina do hospital dentro de um saco, tendo depois sido conduzida por um homem, de 45 anos, até a casa de conhecidos, nos arredores de Faro, onde permaneceu com a recém-nascida durante os dias em que esteve desaparecidaO responsável...

“Quem não se sente...”: agricultores não querem ceder água do Alqueva a Espanha e lembram intenções dos espanhóis no passado“Quem não se sente...”: agricultores não querem ceder água do Alqueva a Espanha e lembram intenções dos espanhóis no passado

SICNOTICIAS: Mãe que levou bebé do hospital de Faro pode ter planeado contornar justiça

CMJORNAL: Mãe que levou bebé do hospital de Faro fica em liberdade
Mulher é toxicodependente e a menina estava ao abrigo da proteção de menores.

CMJORNAL: 'Não queria abdicar da minha moça', diz mãe que levou bebé do hospital de Faro
Mulher, que é toxicodependente, ficou em liberdade.

DNTWIT: Mãe que levou bebé do hospital de Faro proibida de se aproximar da filha
Foi decretada à mulher a medida de coação de proibição de se aproximar do hospital ou de outra instituição em que se encontre a bebé, enquanto o homem que a ajudou ficou sujeito a termo de identidade e residência.

OBSERVADORPT: Mãe que levou bebé do hospital de Faro proibida de se aproximar da filha
Na passada quinta-feira, a mãe de uma bebé levou a menina com um mês do berçário do Hospital de Faro, num saco. Foi detida na madrugada de terça-feira.

SICNOTICIAS: Chuva agitação marítima causam estragos nos campos agrícolas de Ovar

