Mãe que levou bebé do hospital de Faro proibida de se aproximar da filha

01/11/2023 17:08:00 observadorpt 2 min.

Na passada quinta-feira, a mãe de uma bebé levou a menina com um mês do berçário do Hospital de Faro, num saco. Foi detida na madrugada de terça-feira.