Mãe do ex-companheiro de grávida desaparecida em Murtosa acusa exército israelita

A mãe do ex-companheiro da grávida desaparecida em Murtosa acusa o exército israelita pelo seu estado de saúde atual. O Partido Socialista apresentou uma proposta para eliminar o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) no Orçamento do Estado. Conheça a mulher que chamou a atenção ao lado de Luís Filipe Vieira no Estádio da Luz. Sentir falta de ar ou dor ao respirar pode ser um sinal de uma das principais causas de morte e hospitalização em Portugal.

Os hospitais agora são obrigados a mostrar a ficha clínica aos pacientes. A Águas do Alto Minho e a Águas do Norte garantiram a qualidade da água para consumo humano nas freguesias de Vila Praia de Âncora, Moledo e Vilarelho, em Caminha, que foram afetadas pela 'legionella'

SICNOTİCİAS: 'Não estava bem da cabeça': mulher acusada de tentar matar a mãe confessa crime em tribunalSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

SICNOTİCİAS: Benfica acusa CNID de discriminação e perseguição a Roger SchmidtO Benfica acusou o CNID de discriminação e perseguição ao treinador Roger Schmidt, após este questionar a preferência clubística de um jornalista. O clube alega um tratamento diferenciado por parte do CNID e aponta atitudes ameaçadoras de outros treinadores e clubes para com a comunicação social.

DNTWİT: PSD acusa PS de dar 'a maior cambalhota orçamental dos últimos anos'O PSD acusou esta quarta-feira o PS de ter dado 'a maior cambalhota orçamental dos últimos anos' ao recuar no agravamento do IUC , enquanto a IL classificou esta proposta de 'eleitoralismo puro e duro'.

SICNOTİCİAS: Médicos em greve por salários justos e condições de trabalho dignasA Federação Nacional dos Médicos (FNAM) acusa o Ministério da Saúde de desprezo e falta de responsabilidade perante os profissionais de saúde e os utentes. Os médicos cumprem esta quarta-feira o segundo e último dia greve, convocada pela FNAM, em defesa de "salários justos e condições de trabalho dignas para todos os médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

SICNOTİCİAS: Mulher com dois úteros está grávida de gémeos alojados em cada cavidade uterinaFoi durante uma ecografia de rotina, realizada em maio, que Hatcher, já mãe de três filhos, descobriu que não estava apenas grávida de gémeos, mas que cada feto tinha o seu próprio útero. A gravidez está a correr bem até agora mas os úteros podem-se contrair em momentos, minutos, horas ou até dias diferentes. Kelsey e seu marido, Caleb, sabem que pode ser necessárias uma ou duas cesarianas. Saiba mais aqui parto gravidez ecografia maternidade usa eua mother woman baby news sicnoticias

