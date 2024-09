Mãe de duas crianças planeia funeral após diagnóstico de cancro terminal

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeral28 portugueses e 16 familiares retirados do Líbano aterram em LisboaFilho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

Os cerca de 30 cientistas de 14 centros de investigação que trabalharam na expedição, a maioria a bordo do antigo navio bacalhoeiro Santa Maria Manuela, para estudar o banco de Gorringe registaram pelo menos 200 espécies, das quais mais de 40 não tinham sido ainda encontradas nesta área, observaram 12 espécies de aves marinhas, pelo menos sete espécies de cetáceos, 55 espécies de algas, 12 espécies de corais, 36 espécies de peixes...

Mas a fonte de preocupação dos investigadores e a razão para o lançamento do alerta para a urgência de medidas de proteção foi a notória ausência de grandes predadores, como tubarões, e de espécies com interesse comercial, sugerindo que a pesca já está a ter impacto significativo numa zona que de outro modo é ainda um oásis oceânico de biodiversidade.

A expedição pretendeu ser um esforço para impulsionar o caminho de Portugal no cumprimento da estratégia europeia de conseguir que até 2030 pelo menos 30% do oceano seja protegido, com pelo menos 10% com proteção estrita. Além do Santa Maria Manuela, a expedição contou com os catamarãs 'Feel Good' e 'Oceanus II', que serviram de base às equipas de investigadores dedicados aos mamíferos e aves marinhos e à operação do ROV.

A expedição teve o envolvimento do Governo Português, Fundo Ambiental, Autoridade Marítima Nacional, Oceana, National Geographic Pristine Seas e Waitt Institute e vários centros de investigação portugueses, dos Estados Unidos, da Austrália e da Catalunha.As teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P.

Cancro Terminal Mãe Funeral Portugal

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Idoso em estado grave após ser colhido por trator em BarcelosNa origem do atropelamento esteve uma colisão entre uma carrinha e uma máquina agrícola.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Interferências de uma mãe alienante nos convívios do filho com o seu paiEsta é a história do pai de Luís, de 7 anos, que luta na justiça para que o filho tenha direito a ter o pai na sua vida.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Prisão preventiva para suspeito de abusar de criança de 9 anos durante as férias escolares em Vila Franca de XiraDetenção surgiu na sequência de uma denúncia apresentada pela mãe da vítima.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Jornalista da CMTV Mariana Águas anuncia nova gravidezA pivô, de 37 anos, vai ser mãe novamente e desta feita vem aí uma menina.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Centro encerra e deixa cerca de 120 crianças sem escola em Albufeira'Não há mais soluções', lamenta uma mãe.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Transformação digital: 'Tem que haver uma resiliência e uma aptidão para abraçar a mudança'Portugal está num processo de transformação digital em vários setores, o que obriga a um processo de adaptação, mais ou menos complexo, de acordo com a atividade.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »